Аэропорт Среднеколымск в Якутии временно закрыли из-за затопления ВПП

Аэропорт Среднеколымск временно не принимает и не отправляет рейсы из-за затопления грунтовой взлетно-посадочной полосы (ГВПП), вызванного ледоходом на реке Колыма, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Из-за прохождения ледохода на реке Колыма по территории Среднеколымского улуса (района) Якутии с раннего утра сегодня временно закрыт аэропорт Среднеколымск», — написал он в своем Telegram-канале.
Оборудование с затопленной полосы заблаговременно демонтировали и переместили в безопасное место, рассказал Кореняко.
Пресс-секретарь сообщил, что для обеспечения транспортной доступности в регионе используют вертолеты, которые будут летать в Среднеколымск из поселка Белая Гора. Также будет обеспечена транспортная доступность Верхнеколымского района, где с 14 мая временно закрыт аэропорт Зырянка, рассказал он.
Ранее оперштаб Якутии Telegram-канале сообщил, что уровень воды в реке Колыме в Среднеколымском районе превысил отметку опасного явления, в районе ввели режим чрезвычайной ситуации.