Аэропорт Среднеколымск в Якутии временно закрыли из-за затопления ВПП

Пресс-секретарь сообщил, что для обеспечения транспортной доступности в регионе используют вертолеты, которые будут летать в Среднеколымск из поселка Белая Гора. Также будет обеспечена транспортная доступность Верхнеколымского района, где с 14 мая временно закрыт аэропорт Зырянка, рассказал он.