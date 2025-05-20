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Аэропорт Среднеколымск в Якутии временно закрыли из-за затопления ВПП

В Среднеколымском районе ввели режим ЧС.

Источник: Аргументы и факты

Аэропорт Среднеколымск временно не принимает и не отправляет рейсы из-за затопления грунтовой взлетно-посадочной полосы (ГВПП), вызванного ледоходом на реке Колыма, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Из-за прохождения ледохода на реке Колыма по территории Среднеколымского улуса (района) Якутии с раннего утра сегодня временно закрыт аэропорт Среднеколымск», — написал он в своем Telegram-канале.

Оборудование с затопленной полосы заблаговременно демонтировали и переместили в безопасное место, рассказал Кореняко.

Пресс-секретарь сообщил, что для обеспечения транспортной доступности в регионе используют вертолеты, которые будут летать в Среднеколымск из поселка Белая Гора. Также будет обеспечена транспортная доступность Верхнеколымского района, где с 14 мая временно закрыт аэропорт Зырянка, рассказал он.

Ранее оперштаб Якутии Telegram-канале сообщил, что уровень воды в реке Колыме в Среднеколымском районе превысил отметку опасного явления, в районе ввели режим чрезвычайной ситуации.