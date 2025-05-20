Жителя Пензы задержали по делу о призывах к насилию в отношении бойцов СВО

«Пресечена противоправная деятельность жителя Пензы 1991 года рождения… Установлено, что злоумышленник в иностранном интернет-мессенджере Telegram осуществлял публичные призывы к насильственным действиям в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на Украине… Житель области задержан в порядке статьи 91 УПК РФ в качестве подозреваемого», — говорится в сообщении.