Жителя Пензы задержали по делу о призывах к насилию в отношении бойцов СВО

«Пресечена противоправная деятельность жителя Пензы 1991 года рождения… Установлено, что злоумышленник в иностранном интернет-мессенджере Telegram осуществлял публичные призывы к насильственным действиям в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на Украине… Житель области задержан в порядке статьи 91 УПК РФ в качестве подозреваемого», — говорится в сообщении.
Уточняется, что фигурант подозревается по части 2 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей». Следователи устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности подозреваемого.
Санкции этой статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.