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Жителя Пензы задержали по делу о призывах к насилию в отношении бойцов СВО

САРАТОВ, 20 мая — РИА Новости. Житель Пензы задержан по подозрению в призывах к насилию в отношении участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ РФ.

Источник: © РИА Новости

«Пресечена противоправная деятельность жителя Пензы 1991 года рождения… Установлено, что злоумышленник в иностранном интернет-мессенджере Telegram осуществлял публичные призывы к насильственным действиям в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на Украине… Житель области задержан в порядке статьи 91 УПК РФ в качестве подозреваемого», — говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурант подозревается по части 2 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей». Следователи устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности подозреваемого.

Санкции этой статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.