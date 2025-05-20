Прокуратура ФРГ взяла на себя расследование нападения на посетителей бара

По словам министра внутренних дел федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Герберта Ройля (ХДС), сириец проник в Европу через Турцию. В декабре 2023 года Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев предоставило ему статус временной защиты после того, как он подал ходатайство о предоставлении убежища в Германии. Следователи также проверили доказательства контактов подозреваемого с исламистскими кругами. По словам главы Минюста ФРГ Штефани Хубиг, в настоящее время появляется все больше доказательств того, что в основе действий преступника лежат исламистские мотивы. «Нападение с ножом в Билефельде рано утром в воскресенье было шокирующе жестоким: нескольким жертвам едва удалось спастись», — резюмировала она.