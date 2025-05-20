Прокуратура ФРГ взяла на себя расследование нападения на посетителей бара

В прокуратуре сообщили, что существуют серьезные подозрения в покушении на убийство и нанесении опасных телесных повреждений. Есть подозрения, что этот акт, как подчеркивает агентство, имел религиозную мотивацию и его следует рассматривать как посягательство на основы свободного демократического порядка. «Таким образом, существует вероятность того, что это поставит под угрозу внутреннюю безопасность Федеративной Республики Германия», — заявили в прокуратуре ФРГ.
Подозреваемый был задержан в понедельник в Хайлигенхаусе недалеко от Дюссельдорфа. Основанием для ордера на арест послужило наличие четырех пострадавших, которые получили ножевые ранения. Сообщается, что обвиняемый при нападении использовал нож и палку с прикрепленным к ней лезвием. Подозреваемый родом из Сирии и проживает в Харзевинкеле недалеко от Билефельда. Ранее он не попадал в поле зрения полиции.
По словам министра внутренних дел федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Герберта Ройля (ХДС), сириец проник в Европу через Турцию. В декабре 2023 года Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев предоставило ему статус временной защиты после того, как он подал ходатайство о предоставлении убежища в Германии. Следователи также проверили доказательства контактов подозреваемого с исламистскими кругами. По словам главы Минюста ФРГ Штефани Хубиг, в настоящее время появляется все больше доказательств того, что в основе действий преступника лежат исламистские мотивы. «Нападение с ножом в Билефельде рано утром в воскресенье было шокирующе жестоким: нескольким жертвам едва удалось спастись», — резюмировала она.
18 мая газета Bild сообщила, что неизвестный напал с ножом на посетителей одного из баров в Билефельде. Инцидент произошел около 04:20 (05:20 мск) перед баром Cutie. Пострадали несколько человек, из них четверо получили тяжелые травмы. По данным следствия, преступник атаковал без разбора. Подозреваемому удалось скрыться с места преступления, при этом он потерял свой рюкзак. В нем позже обнаружили оружие и бутылку с горючей смесью.