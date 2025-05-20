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Mash: За рулем взорвавшегося в Подмосковье спорткара был гонщик Куденко

За рулем автомобиля марки McLaren, который взорвался на трассе в Подмосковье, находился 44-летний гонщик Василий Куденко, обладающим первым разрядом по автоспорту. Об этом во вторник, 20 мая, сообщил Mash.

За рулем автомобиля марки McLaren, который взорвался на трассе в Подмосковье, находился 44-летний гонщик Василий Куденко, обладающим первым разрядом по автоспорту. Об этом во вторник, 20 мая, сообщил Mash.

— Мужчина является бронзовым призером Московской области 2020 года и часто участвовал в заездах в классе Unlim 500+. Сегодня стритрейсер последний раз прокатился на своем 720-сильном «Макларене». Спорткар починке не подлежит, — говорится в публикации.

По данным журналистов, в результате аварии Куденко сломал руку, а пассажир, находившийся в автомобиле, получил ссадины. Очевидцы рассказали, что после столкновения осколки машины повредили другие автомобили, ехавшие рядом с ней, передает Telegram-канал.

Ранее появилась информация о том, что в аварию на платной трассе в районе Одинцово попал желтый автомобиль марки Lamborgini. По данным журналистов, машина на большой скорости столкнулась с отбойником, загорелась, а затем взорвалась.

8 мая на дублере Калужского шоссе, в районе поселка Сосенское, загорелся автомобиль. Движение по дублеру в сторону области временно было перекрыто.