Пенсионерка из Ярославля перевела мошенникам более 10 млн рублей

До этого сообщалось, что в Петербурге доцент вуза «спасла» накопления и лишилась 8 млн рублей. Женщина в течение суток общалась по телефону с неизвестными. Аферисты убедили пенсионерку в том, что ее накопления находятся в опасности. Чтобы «спасти» деньги, петербурженка перевела им 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.