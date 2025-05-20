Лосенок, который был сбит под Истрой, не смог перенести операцию (архивное фото).
Лосенок, сбитый машиной в Истринском районе Подмосковья, скончался в ветеринарной клинике, несмотря на усилия врачей. Сердце малыша, названного Илюшей, не выдержало наркоза, необходимого для операции.
«Сбитый под Истрой лосенок умер. Сердце малыша не выдержало наркоза. Ветеринары всеми силами пытались спасти сохатого, но его состояние было слишком тяжелым», — говорится в сообщении StarHit.
Инцидент произошел вечером 18 мая, когда лосенка сбила машина на дороге в Истринском районе. Раненое животное пролежало на обочине почти сутки без помощи, что вызвало волну обсуждений в Telegram. Первоначально волонтеры рассматривали возможность получения лицензии на отстрел, чтобы прекратить страдания лосенка, но специалисты национального парка «Лосиный остров» предложили свою помощь. Они доставили Илюшу в ветеринарную клинику, где врачи диагностировали переломы задних ног и подозрение на повреждение внутренних органов. После этого началась подготовка к операции.