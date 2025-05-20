Сбитый под Истрой лосенок умер

Инцидент произошел вечером 18 мая, когда лосенка сбила машина на дороге в Истринском районе. Раненое животное пролежало на обочине почти сутки без помощи, что вызвало волну обсуждений в Telegram. Первоначально волонтеры рассматривали возможность получения лицензии на отстрел, чтобы прекратить страдания лосенка, но специалисты национального парка «Лосиный остров» предложили свою помощь. Они доставили Илюшу в ветеринарную клинику, где врачи диагностировали переломы задних ног и подозрение на повреждение внутренних органов. После этого началась подготовка к операции.