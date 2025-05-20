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Под Белгородом при сбросе ВСУ взрывчатки с БПЛА пострадали две женщины

Инцидент произошел в хуторе Церковный.

Источник: АиФ

В Белгородской области при сбросе ВСУ взрывчатки с беспилотника пострадали две женщины. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В хуторе Церковный при сбросе взрывного устройства с БПЛА на территорию сельхозпредприятия пострадали две женщины. Одна из них в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и множественными ранениями бойцы самообороны доставили больницу», — говорится в сообщении.

Вторая пострадавшая в результате инцидента женщина также доставлена в медучреждение, уточнил Гладков.

Ранее сообщалось, что в Лисичанске при ударе БПЛА ВСУ по частному дому пострадали два пенсионера. Мужчина и женщина получили множественные ранения.