ЕС включил в новый пакет санкций японские суда, связанные с «Ямал СПГ»

Новый 17-й список ограничений в отношении России от Евросоюза был принят 20 мая. Как сообщила представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, он затронул около 200 судов так называемого «теневого флота». Очередной санкционный пакет также нацелен на якобы противодействие гибридным угрозам и защиту прав человека.