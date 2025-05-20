ЕС включил в новый пакет санкций японские суда, связанные с «Ямал СПГ»

Суда, попавшие в санкционный список ЕС, принадлежат компании из Токио.
Евросоюз 20 мая ввел санкции в отношении трех судов, которые якобы помогали в транспортировке газа по проекту «Ямал СПГ». Согласно данным издания Bloomberg, транспорт принадлежит судоходной компании из столицы Японии — Токио.
«Евросоюз ввел санкции в отношении трех судов, которые помогали перевозить газ с российского проекта “Ямал СПГ”. Суда находятся под управлением токийской компании Mitsui Osk Lines Ltd., ведущего оператора газовозов, согласно судоходной базе данных Equasis», — передает издание. Суда под названиями North Moon, North Ocean и North Light были включены в 17-й пакет санкций.
Новый 17-й список ограничений в отношении России от Евросоюза был принят 20 мая. Как сообщила представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, он затронул около 200 судов так называемого «теневого флота». Очередной санкционный пакет также нацелен на якобы противодействие гибридным угрозам и защиту прав человека.