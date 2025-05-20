В Крыму могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за весенних заморозков

В Крыму в скором времени может быть объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за весенних заморозков, с которыми столкнулись большинство российских регионов. Однако для Крыма это особенно опасно, так как местные сельскохозяйственные культуры крайне теплолюбивы и могут сильно пострадать из-за холода.
«Мы сейчас ведём мониторинг, всё будет зависеть от объёмов (пострадавшего или погибшего урожая — Прим. ред). Если объём повреждений превысит 10−15%, будем для начала вводить угрозу ЧС. Если все повреждения подтверждаются — будем проводить работу по введению режима ЧС», — заявил РИА Новости министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
Такой режим необходим, чтобы обеспечить принятие дополнительных мер по защите урожая, предоставить производителям возможность пролонгировать лизинговые платежи. Также режим ЧС позволит местным фермерам и крупным компаниям получить страховые компенсации. Пока подобная мера может затронут только производителей косточковых фруктов.
Ранее KP.RU сообщил, что холодный май 2025 года серьёзно подкосил сельхозпроизводителей по всей России — пострадали многие фрукты, овощи и другие растения.