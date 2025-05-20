В Крыму могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за весенних заморозков

В Крыму в скором времени может быть объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за весенних заморозков, с которыми столкнулись большинство российских регионов. Однако для Крыма это особенно опасно, так как местные сельскохозяйственные культуры крайне теплолюбивы и могут сильно пострадать из-за холода.