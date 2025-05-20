ЕС открыто признал финансирование СМИ-иноагента на 5,5 млн евро

Также издание отметило, что деньги предназначены для того, чтобы радиостанция могла продолжить свою работу в условиях финансовых трудностей. Главная цель такого решения — помочь работать радиостанции «в тех странах, которые очень сильно зависят от новостей, поступающих извне».