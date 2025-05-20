На строителей линий обороны в Белгородской области подали в суд

Власти Белгородской области подали иски в суд с требованием взыскать денежные средства с семи организаций, которые участвовали в строительстве оборонительных сооружений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
На прошлой неделе Гладков поручил усилить контроль за использованием бюджетных средств, «эффективностью и целевым характером».
«По итогам внутренней проверки управление капитального строительства направило исковые заявления в суд», — написал он.
Речь идет о организациях «БелСпецТех-строй», «Белстройплюс», «Сталкер», «Автострада», «Регион Сибирь», «Белгороддорстрой» и «ЭкоРесурс 36», уточнил глава региона.
РБК направил запросы в компании «Белгороддорстрой», «ЭкоРесурс 36», БЕлСпецТех-строй«, “Регион Сибирь”.
Накануне губернатор заявил, что по итогам проверки были найдены нарушения на 109 млн руб. при строительстве оборонительных сооружений, а также со стороны подрядчиков «по завышению объемов работы».
Весной 2023 года Гладков объявил о завершении возведения засечной черты на границе Белгородской области с Украиной. По его словам, на ее сооружение было потрачено 10 млрд руб. Эти средства были выделены не из областного бюджета, уточнил тогда он.
Весной этого года бывший губернатор соседней Курской области Алексей Смирнов (возглавлял регион с мая по декабрь 2024 года) стал фигурантом уголовного дела о хищении более 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений. Как пояснял источник РБК, оно связано с изготовлением защитных сооружений «зубы дракона».
Под арестом находятся сам Смирнов, его экс-заместитель Алексей Дедов, руководство Корпорации развития Курской области (генподрядчик) и еще ряд фигурантов. Врио губернатора Александр Хинштейн говорил, что корпорация «стараниями чиновников превратилась в настоящую супермонополию», а прежнее руководство области «сознательно превращало в крупнейшего господрядчика проектный мини-офис». Ущерб государству был оценен на сумму до 4,1 млрд руб., сообщал Хинштейн.