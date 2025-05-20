The Warsaw: польские полицейские грозили увезти в лес украинцев-нарушителей

В Польше двое украинцев, попавшихся на распитии алкоголя в общественном месте, столкнулись с угрозами и оскорблениями со стороны полицейских, сообщает The Warsaw со ссылкой на одного из нарушителей.
По словам собеседника издания, он и его приятель были привлечены к ответственности в минувшее воскресенье в городе Прушкув. Правоохранители отвели нарушителей к служебной машине, где после проверки документов выписали штраф.
Сообщается, что затем полицейские начали оскорблять украинцев из-за их происхождения.
Один из нарушителей попытался напомнить сотрудникам полиции о своих правах на уважение и адекватное обращение. В ответ на это один из полицейских пригрозил бросить его в автомобиль и вывезти в лес.
По информации СМИ, один из украинцев написал жалобу на польских правоохранителей.
Ранее сообщалось о жестоком избиении поляком украинки в ходе конфликта на парковке в Варшаве.