Бастрыкин вновь интересуется делом экс-полицейского, осуждённого на Урале

Предысторией послужило обнаружение этим человеком факта сокрытия руководством одного из подразделений полиции информации о находке трех тел, включая несовершеннолетнего, в недавно вырытой могиле. Тела не были направлены на судебно-медицинскую экспертизу в соответствии с установленными правилами. После подачи жалобы по этому поводу против него самого было инициировано уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий, которое якобы выразилось в применении физической силы к ранее судимым лицам, причем спустя четыре года после описываемых ими событий.