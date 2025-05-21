Бастрыкин вновь интересуется делом экс-полицейского, осуждённого на Урале

Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание подготовить отчет, касающийся аргументов, представленных в телевизионной программе, относительно правомерности уголовного преследования экс-полицейского в Шалинском районе Свердловской области. Как сообщает Информцентр СК России, поводом послужила передача на одном из федеральных каналов, где была выражена обеспокоенность общественности в связи с уголовным делом.
Предысторией послужило обнаружение этим человеком факта сокрытия руководством одного из подразделений полиции информации о находке трех тел, включая несовершеннолетнего, в недавно вырытой могиле. Тела не были направлены на судебно-медицинскую экспертизу в соответствии с установленными правилами. После подачи жалобы по этому поводу против него самого было инициировано уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий, которое якобы выразилось в применении физической силы к ранее судимым лицам, причем спустя четыре года после описываемых ими событий.
В СКР по Свердловской области расследовалось данное уголовное дело. После завершения следственных действий оно было передано в суд для рассмотрения по существу, где был вынесен обвинительный вердикт. Кроме того, региональное следственное управление проводило процессуальную проверку по факту обнаружения тел трех погибших.
Бастрыкин поручил руководителю областного СК Богдану Францишко провести повторную проверку и предоставить доклад о результатах расследования, учитывая все аргументы, прозвучавшие в телеэфире. Центральный аппарат ведомства взял на контроль исполнение данного поручения.