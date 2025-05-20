Отец в Дагестане девятый день пытается найти упавшего в реку четырехлетнего сына

Другой случай произошел в конце декабря прошлого года, когда пропавшего на 20 дней 16-летнего подростка нашли под Владивостоком. Мальчик ушел из дома и не вернулся. Прошло более двух недель, прежде чем подростка наконец поймали. Кроме того, мать с дочерью были благополучно спасены в горно-лесистой местности в Симферопольском районе Крыма. К поискам тогда привлекли горный поисково-спасательный отряд.