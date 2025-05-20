Отец в Дагестане девятый день пытается найти упавшего в реку четырехлетнего сына

Отец уже на протяжении девяти дней пытается отыскать своего четырехлетнего сына, который упал в реку с моста в Цунтинском районе Дагестана. Об этом во вторник, 20 мая, сообщил Telegram-канал Mash Gor.
По его данным, 11 мая мальчик в одиночку катался на велосипеде в селе Бежта и в какой-то момент рухнул в реку. Местные жители осмотрели побережье водоема, но так и не смогли отыскать ребенка. Волонтеры и спасатели продолжают его поиски. Отец мальчика тоже не покидает берег и осматривает русло в попытках отыскать сына, следует из публикации.
Другой случай произошел в конце декабря прошлого года, когда пропавшего на 20 дней 16-летнего подростка нашли под Владивостоком. Мальчик ушел из дома и не вернулся. Прошло более двух недель, прежде чем подростка наконец поймали. Кроме того, мать с дочерью были благополучно спасены в горно-лесистой местности в Симферопольском районе Крыма. К поискам тогда привлекли горный поисково-спасательный отряд.