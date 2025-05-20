Дело о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде рассмотрят 26 мая

«Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Варенова А. В., Чанкаева С. К. и Юрова О. М. судом назначено на 26 мая на 11:00 мск», — сообщили в суде.
Троим фигурантам дела вменяют ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Взрыв в Сергиевом Посаде произошел 9 августа 2023 года. Взрывной волной выбило стекла на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях. В результате погибли и пострадали люди. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.