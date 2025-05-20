Гладков: к строителям обороны в Белгородской области подали иски

Ранее глава региона информировал, что дополнительная инспекция выявила нарушения при строительстве фортификационных объектов на сумму 109 миллионов рублей. Эти средства уже были возвращены в федеральный бюджет. Также специалисты установили факты завышения объемов выполненных работ со стороны подрядчиков. После этого был подготовлен пакет документов для передачи в суд и организации дальнейшего разбирательства.