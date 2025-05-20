Силы ПВО сбили 15 дронов ВСУ в небе над тремя регионами России

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Россией. Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По словам представителей ведомства, вражеская армия вела атаку в период с 20:00 по 21:40 по московскому времени. Они также уточнили, что 11 беспилотников уничтожили над Орловской областью, три — над Брянской, а еще один — над Белгородской.
— Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Утром того же дня в ведомстве отчитались, что средства ПВО за ночь сбили восемь украинских коптеров над Брянской областью. Кроме того, в течение предыдущей недели в Донецкой Народной Республике удалось предотвратить более 240 атак беспилотников ВСУ.