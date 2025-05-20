Против жителя Архангельской области завели дело о госизмене

Житель поселка Коноша Архангельской области стал фигурантом уголовного дела о госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Мужчину 1983 года рождения подозревают в сборе информации об объектах ПВО в области в 2023 году. По информации ведомства, злоумышленник выполнял задание родного брата, который действовал в интересах украинской разведки. Собранные сведения он передавал при помощи телефона.
Сообщается, что силовики пресекли деятельность жителя Коноши.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена)», — говорится в публикации.
Ранее стало известно о вынесении в Иркутской области приговора программисту из Братска, признанному виновным в госизмене и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ.