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Против жителя Архангельской области завели дело о госизмене

По данным силовиков, фигурант дела собирал информацию о расположении объектов ПВО.

Источник: Аргументы и факты

Житель поселка Коноша Архангельской области стал фигурантом уголовного дела о госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Мужчину 1983 года рождения подозревают в сборе информации об объектах ПВО в области в 2023 году. По информации ведомства, злоумышленник выполнял задание родного брата, который действовал в интересах украинской разведки. Собранные сведения он передавал при помощи телефона.

Сообщается, что силовики пресекли деятельность жителя Коноши.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена)», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о вынесении в Иркутской области приговора программисту из Братска, признанному виновным в госизмене и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ.