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Лосенок, которого сбили в Подмосковье, умер

Лосенок Илюша, которого водитель сбил и оставил умирать в Подмосковье, умер.

Лосенок Илюша, которого водитель сбил и оставил умирать в Подмосковье, умер. Его сердце не выдержало наркоза. Об этом стало известно вечером во вторник.

К ветеринарам лосенок попал слишком ослабленным. Он пролежал у обочины с переломанными ногами почти двое суток.

Лосенка назвали Илюшей в честь былинного богатыря Ильи Муромца за волю к жизни. К сожалению, лосенок скончался, сообщили зоозащитники.

Напомним, на малыша наехали в Истринском районе Московской области, его отбросило на обочину от удара.

Водитель скрылся с места аварии, однако позже он вернулся, так как от столкновения с лосенком у него слетел госномер.

По словам очевидцев, мужчина ругался на животное, якобы сохатый должен возместить ему ущерб за ремонт.