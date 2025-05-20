Лосенок, которого сбили в Подмосковье, умер

Лосенок Илюша, которого водитель сбил и оставил умирать в Подмосковье, умер. Его сердце не выдержало наркоза. Об этом стало известно вечером во вторник.
К ветеринарам лосенок попал слишком ослабленным. Он пролежал у обочины с переломанными ногами почти двое суток.
Лосенка назвали Илюшей в честь былинного богатыря Ильи Муромца за волю к жизни. К сожалению, лосенок скончался, сообщили зоозащитники.
Напомним, на малыша наехали в Истринском районе Московской области, его отбросило на обочину от удара.
Водитель скрылся с места аварии, однако позже он вернулся, так как от столкновения с лосенком у него слетел госномер.
По словам очевидцев, мужчина ругался на животное, якобы сохатый должен возместить ему ущерб за ремонт.