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Польша объявила об окончательном решении по отправке военных на Украину

Польша окончательно отказалась от отправки своих военных на Украину, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в эфире телеканала TVP Info. По его словам, решение не подлежит пересмотру, и на польские власти не оказывается давление со стороны западных партнеров.

Польша не отправит бойцов на Украину.

Польша окончательно отказалась от отправки своих военных на Украину, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в эфире телеканала TVP Info. По его словам, решение не подлежит пересмотру, и на польские власти не оказывается давление со стороны западных партнеров.

«Да», — ответил польский премьер на вопрос ведущей, является ли решение Польши не направлять военных на Украину окончательным и не подлежащим изменению. Туск подчеркнул, что Вашингтон осведомлен о позиции Варшавы.

США ранее обсуждали с союзниками возможность размещения сил сдерживания к западу от Днепра, в которые войдут военные из Великобритании, Франции, Германии и Польши. Однако польские власти неоднократно отвергали участие своих военнослужащих в подобных миссиях. Несмотря на это, среди правых политиков Польши существует мнение, что правительство может изменить позицию под давлением западных стран.