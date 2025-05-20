Польша объявила об окончательном решении по отправке военных на Украину

США ранее обсуждали с союзниками возможность размещения сил сдерживания к западу от Днепра, в которые войдут военные из Великобритании, Франции, Германии и Польши. Однако польские власти неоднократно отвергали участие своих военнослужащих в подобных миссиях. Несмотря на это, среди правых политиков Польши существует мнение, что правительство может изменить позицию под давлением западных стран.