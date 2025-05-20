Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция разыскивает старшеклассников, которые избили женщину в Москве

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности молодых людей, которые избили женщину на детской площадке в Москве из-за замечания. Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности молодых людей, которые избили женщину на детской площадке в Москве из-за замечания. Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По предварительным данным, между женщиной и группой молодых людей на детской площадке произошел конфликт. Она сделала замечание старшеклассникам, которые распивали алкоголь и громко ругались. В ответ на это ее избили, передает ТАСС.

— 19 мая в ОМВД по району Митино из медицинского учреждения поступила телефонограмма об обращении женщины с различными травмами полученными в ходе конфликта с неизвестными на Митинской улице. Позже женщина обратилась с заявлением о произошедшем в отдел полиции, — говорится в сообщении.

23 апреля появились сообщения о том, что в Иркутской области подростки избили школьника в подъезде дома. Причиной конфликта стали нелестные комментарии пострадавшего в сторону сестры одного из сверстников. Школьника жестоко избили, а затем скинули с лестницы.