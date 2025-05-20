Полиция разыскивает старшеклассников, которые избили женщину в Москве

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности молодых людей, которые избили женщину на детской площадке в Москве из-за замечания. Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
По предварительным данным, между женщиной и группой молодых людей на детской площадке произошел конфликт. Она сделала замечание старшеклассникам, которые распивали алкоголь и громко ругались. В ответ на это ее избили, передает ТАСС.
— 19 мая в ОМВД по району Митино из медицинского учреждения поступила телефонограмма об обращении женщины с различными травмами полученными в ходе конфликта с неизвестными на Митинской улице. Позже женщина обратилась с заявлением о произошедшем в отдел полиции, — говорится в сообщении.
23 апреля появились сообщения о том, что в Иркутской области подростки избили школьника в подъезде дома. Причиной конфликта стали нелестные комментарии пострадавшего в сторону сестры одного из сверстников. Школьника жестоко избили, а затем скинули с лестницы.