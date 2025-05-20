Полиция разыскивает старшеклассников, которые избили женщину в Москве

— 19 мая в ОМВД по району Митино из медицинского учреждения поступила телефонограмма об обращении женщины с различными травмами полученными в ходе конфликта с неизвестными на Митинской улице. Позже женщина обратилась с заявлением о произошедшем в отдел полиции, — говорится в сообщении.