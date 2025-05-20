В Магадане ревнивец топором разгромил чужую машину

Заподозрив жену в измене из-за переписки в мессенджере, нетрезвый гражданин выбежал на улицу, взяв с собой топор. Рядом с подъездом стояла белая иномарка, ревнивец решил, что это машина соперника. Злоумышленник несколько раз ударил топором по капоту и лобовому стеклу. В салоне авто находился мужчина, который успел заблокировать двери и уехать.