Семилетний ребенок попал под колеса авто на пешеходном переходе в Минске

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, переходящим (пересекающим) проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также уступить дорогу велосипедистам. Мигающий зеленый сигнал пешеходного светофора запрещает выход пешеходов на проезжую часть дороги с тротуара или островка безопасности, но разрешает пешеходам, находящимся на проезжей части, продолжить движение в том же направлении до островка безопасности или, при его отсутствии, завершить переход проезжей части дороги.