Семилетний ребенок попал под колеса авто на пешеходном переходе в Минске

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пешеходном переходе семилетний ребенок попал под колеса авто. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло сегодня около 18.10. За рулем иномарки находился 53-летний водитель. Машина, двигаясь по ул. Белградской, при повороте налево на улицу Николы Теслы не предоставила преимущество пешеходу. Школьник пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий мигающий зеленый сигнал светофора и не остановился на островке безопасности. Он доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, переходящим (пересекающим) проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также уступить дорогу велосипедистам. Мигающий зеленый сигнал пешеходного светофора запрещает выход пешеходов на проезжую часть дороги с тротуара или островка безопасности, но разрешает пешеходам, находящимся на проезжей части, продолжить движение в том же направлении до островка безопасности или, при его отсутствии, завершить переход проезжей части дороги.
Столичная Госавтоинспекция призывает родителей проявлять бдительность и с должным вниманием контролировать времяпрепровождение своих детей. -0-