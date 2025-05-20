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На сотрудницу пункта выдачи Wildberries в Омске напали с ножом

ОМСК, 20 мая — РИА Новости. Житель Омска напал с ножом на сотрудницу пункте выдачи товаров Wildberries, которая подменяла дочь злоумышленника, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Источник: © РИА Новости

Информация об агрессивном мужчине в пункте выдачи заказов на улице Нефтезаводской в Омске появилась в социальных сетях. Нетрезвый мужчина грубо и с использованием мата стал выяснять, где его дочь. Она должна была работать в ПВЗ, но ее подменила другая сотрудница.

«Сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по городу Омску оперативно установили личность гражданина и задержали его в СНТ “Радист”. Задержанный, 49-летний местный житель, рассказал полицейским, что накануне в состоянии алкогольного опьянения пришел разрешить конфликт с дочерью по месту ее работы», — сообщили в пресс-службе.

Вреда сотруднице ПВЗ мужчина не причинил, также он извинился на камеру. Полицейские проводят проверку, по окончанию которой решат вопрос о возбуждении уголовного дела.