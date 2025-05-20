На сотрудницу пункта выдачи Wildberries в Омске напали с ножом

Информация об агрессивном мужчине в пункте выдачи заказов на улице Нефтезаводской в Омске появилась в социальных сетях. Нетрезвый мужчина грубо и с использованием мата стал выяснять, где его дочь. Она должна была работать в ПВЗ, но ее подменила другая сотрудница.