На сотрудницу пункта выдачи Wildberries в Омске напали с ножом

Информация об агрессивном мужчине в пункте выдачи заказов на улице Нефтезаводской в Омске появилась в социальных сетях. Нетрезвый мужчина грубо и с использованием мата стал выяснять, где его дочь. Она должна была работать в ПВЗ, но ее подменила другая сотрудница.
«Сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по городу Омску оперативно установили личность гражданина и задержали его в СНТ “Радист”. Задержанный, 49-летний местный житель, рассказал полицейским, что накануне в состоянии алкогольного опьянения пришел разрешить конфликт с дочерью по месту ее работы», — сообщили в пресс-службе.
Вреда сотруднице ПВЗ мужчина не причинил, также он извинился на камеру. Полицейские проводят проверку, по окончанию которой решат вопрос о возбуждении уголовного дела.