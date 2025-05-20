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В Таганроге водитель иномарки сбил пожилую женщину

В Таганроге на улице Итальянской водитель иномарки сбил бабушку.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге на улице Итальянской, вблизи дома № 65, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Инцидент случился вчера 19 мая в 13:05. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля Chery Tiggo при движении задним ходом не обеспечил должной безопасности и совершил наезд на 74-летнюю женщину. Пострадавшая пересекала проезжую часть в неустановленном месте, двигаясь слева направо относительно направления транспортного средства.

После происшествия женщину с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

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