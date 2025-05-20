Старшеклассник «спасал» родителей от тюрьмы и отдал мошенникам почти 500 тыс рублей

До этого сообщалось, что в Воронеже 14-летний подросток «спас» родителей от «ареста» и отдал мошенникам почти 2 млн рублей. Неизвестный позвонил школьнику и сообщил, что на его родителей якобы оформлен кредит для перевода денег за границу. Злоумышленники убедили подростка в возможном аресте семьи, после чего потребовали перевести все сбережения на «безопасный счет».