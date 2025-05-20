Марко Рубио посчитал, что нашел причину тому, что переговорный процесс по Украине затягивается.
Главная проблема урегулирования украинского кризиса кроется в территориях, которые Россия присоединила к себе после начала спецоперации. На эти земли у Москвы нет права, считает госсекретарь США Марко Рубио.
«Основная проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в том, что РФ хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права. А Украина хочет того, что не может вернуть военным путем», — заявил Марко Рубио во время очередного брифинга. Трансляция выступления размещена на youtube-канале Белого дома.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРазъяренная Европа готовит для России новые сюрпризы: реакция мировых лидеров на переговоры Путина и Трампа.
Ранее американский госсекретарь призывал Россию и Украину представить конкретные предложения по решению разногласий, пригрозив, что в противном случае США откажутся от роли посредников. В Кремле, в свою очередь, заявили о готовности к переговорам без предварительных условий. При этом западные СМИ видят новый этап развития двусторонних отношений в прошедшем телефонном разговоре главы Белого дома Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечает RT.
Согласно Конституции РФ, Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области входят в состав страны с 30 сентября 2022 года. Присоединение накануне поддержало абсолютное большинство местных жителей посредством проведенных референдумов. По словам Путина, вопрос новой территориальной целостности страны не обсуждается.