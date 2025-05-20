Рубио: Россия хочет получить на Украине то, на что не имеет права

«Основная проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в том, что РФ хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права. А Украина хочет того, что не может вернуть военным путем», — заявил Марко Рубио во время очередного брифинга. Трансляция выступления размещена на youtube-канале Белого дома.