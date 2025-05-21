Москвич предстанет перед судом по делу об уклонении от уплаты таможенных пошлин на 9 млн руб

«Житель столицы обвиняется по п. “а, г” ч. 2 ст. 194 УК РФ (“Уклонение от уплаты таможенных платежей”). Следствием установлено, что обвиняемый, являясь генеральным директором организации, осуществляющей международные перевозки, вступил в преступный сговор со своими коллегами, подчиненными и иными лицами в целях незаконного обогащения. Участники сговора создали юридическое лицо, учредителем и директором которого являлось подставное лицо. От имени данного юридического лица заключались внешнеэкономические договоры на поставку товаров. По подложным товаросопроводительным документам под видом товаров прикрытия с низким налогообложением и низкой таможенной стоимостью фактически перемещались дорогостоящие товары с целью уклонения от уплаты таможенных платежей и извлечения преступных доходов», — говорится в сообщении.