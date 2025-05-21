В Северном Тушино задержан мужчина с ножом, угрожавший убийством

Задержанный раскаялся в содеянном, объяснив свои угрозы в телефонном разговоре сильными эмоциями. Ему предстоит беседа с сотрудниками полиции для установления всех обстоятельств. Очевидцы на улице Туристской рассказали, что мужчина не только размахивал ножом, но и выкрикивал ругательства в адрес какой-то девушки. Предположительно, он проживает в этом же доме, передает Telegram-канал Shot.