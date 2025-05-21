Президентский дворец в столице Чили эвакуируют из-за сильного запаха газа

Причиной экстренной эвакуации стал сильный запах газа внутри здания. Кроме президентского дворца, он ощущался и в других районах центра Сантьяго. Аварийно-спасательным службам пока не удалось установить источник обнаруженного газового облака, его поиски продолжаются.