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В Иране захвачен связанный с ОАЭ нефтетанкер

Нефтетанкер, связанный с Объединенными Арабскими Эмиратами и плавающий под флагом Панамы, был «захвачен» примерно в 95 километрах к северо-западу от иранского порта Бандар-э-Джеск.

Нефтетанкер, связанный с Объединенными Арабскими Эмиратами и плавающий под флагом Панамы, был «захвачен» примерно в 95 километрах к северо-западу от иранского порта Бандар-э-Джеск. Об этом сообщает агентство Reuter, ссылаясь на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.

В компании подтвердили получение срочного сообщения о захвате судна.

До этого сообщалось, что в высшем руководстве Ирана решили пойти на переговоры с Соединенными Штатами, сообщает The New York Times со ссылкой на компетентные источники.

В Тегеране пришли к выводу, что Трамп может быть переизбран и что страна не в состоянии еще пять лет жить под санкциями, которые ввела действующая администрация.