Британская Ambrey сообщила о возможном захвате связанного с ОАЭ судна

В акватории Оманского залива зафиксирован инцидент с возможным захватом коммерческого судна.
Согласно данным британской морской разведывательной компании Ambrey, танкер под панамским флагом, имеющий отношение к Объединенным Арабским Эмиратам, подвергся нападению в 94,5 километрах от иранского порта Джаск.
Как стало известно из экстренного радиосообщения экипажа, на борту судна произошли действия, квалифицируемые как незаконный захват. Информация о происшествии поступила в момент, когда танкер находился в 51 морской миле к северо-западу от иранского побережья.
На данный момент дополнительные детали инцидента остаются неизвестными. Компания Ambrey, специализирующаяся на вопросах морской безопасности, подтвердила факт поступления сигнала бедствия, но не располагает информацией о текущем статусе судна и экипажа.
Между тем в Египте подтвердили гибель семерых туристов, пропавших без вести после крушения яхты Sea Story в Красном море в ноябре 2024 года.