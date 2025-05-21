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Британская Ambrey сообщила о возможном захвате связанного с ОАЭ судна

Отмечается, что инцидент произошел в 51 морской миле (94,5 км) к северо-западу от иранского порта Джаск на берегу Оманского залива.

Источник: Аргументы и факты

В акватории Оманского залива зафиксирован инцидент с возможным захватом коммерческого судна.

Согласно данным британской морской разведывательной компании Ambrey, танкер под панамским флагом, имеющий отношение к Объединенным Арабским Эмиратам, подвергся нападению в 94,5 километрах от иранского порта Джаск.

Как стало известно из экстренного радиосообщения экипажа, на борту судна произошли действия, квалифицируемые как незаконный захват. Информация о происшествии поступила в момент, когда танкер находился в 51 морской миле к северо-западу от иранского побережья.

На данный момент дополнительные детали инцидента остаются неизвестными. Компания Ambrey, специализирующаяся на вопросах морской безопасности, подтвердила факт поступления сигнала бедствия, но не располагает информацией о текущем статусе судна и экипажа.

Между тем в Египте подтвердили гибель семерых туристов, пропавших без вести после крушения яхты Sea Story в Красном море в ноябре 2024 года.