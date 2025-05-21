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Умершего во время операции лосенка Илюшу кремируют

Лосенок Илюша будет кремирован после трагической гибели.

Лосенок Илюша будет кремирован после трагической гибели.

Ветеринарный врач Михаил Сучков, который проводил операцию на животном, рассказал РЕН ТВ о причинах его смерти. «Наркоз не выдержал, случай был тяжелый, все было уже запущено. Ситуация затянулась, поэтому операция оказалась сложнее, чем мы ожидали», — отметил специалист.

Напомним, что лосенок пролежал более суток на обочине после ДТП в Подмосковье.

Инцидент произошел около села Павловская Слобода, где водитель легкового автомобиля столкнулся с лосем.

Животное получило серьезные травмы, а специализированные службы не смогли добраться до места происшествия в течение дня. В итоге через два дня его доставили в в ветеринарную клинику, где он у мер во время операции.