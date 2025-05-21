Умершего во время операции лосенка Илюшу кремируют

Лосенок Илюша будет кремирован после трагической гибели.
Ветеринарный врач Михаил Сучков, который проводил операцию на животном, рассказал РЕН ТВ о причинах его смерти. «Наркоз не выдержал, случай был тяжелый, все было уже запущено. Ситуация затянулась, поэтому операция оказалась сложнее, чем мы ожидали», — отметил специалист.
Напомним, что лосенок пролежал более суток на обочине после ДТП в Подмосковье.
Инцидент произошел около села Павловская Слобода, где водитель легкового автомобиля столкнулся с лосем.
Животное получило серьезные травмы, а специализированные службы не смогли добраться до места происшествия в течение дня. В итоге через два дня его доставили в в ветеринарную клинику, где он у мер во время операции.