В Москве мужчину оштрафовали за фашистское приветствие в VK 12 лет назад

На странице мужчины в социальной сети «ВКонтакте» 9 февраля 2013 года было опубликовано «графическое изображение», на котором изображены немецкие солдаты, а также немецкий офицер с повязкой на левом плече с нацистской свастикой, демонстрирующий «нацистское приветствие», а также лозунг. В них эксперты нашли признаки возбуждения ненависти или вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождение, отношения к религии. Согласно объяснениям самого правонарушителя, который в судебное заседание не явился, свою вину он признал и раскаялся в содеянном. Свою страницу в «ВК» он также удалил.