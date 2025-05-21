В Москве мужчину оштрафовали за фашистское приветствие в VK 12 лет назад

«Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) КоАП РФ, и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в доход государства», — говорится в судебном постановлении.
Таким образом суд назначил минимальное наказание, так как санкция статьи предусматривает наказания от 10 тыс. рублей административного штрафа, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток. Штраф мужчина должен уплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Судебное постановление обжаловано пока не было.
На странице мужчины в социальной сети «ВКонтакте» 9 февраля 2013 года было опубликовано «графическое изображение», на котором изображены немецкие солдаты, а также немецкий офицер с повязкой на левом плече с нацистской свастикой, демонстрирующий «нацистское приветствие», а также лозунг. В них эксперты нашли признаки возбуждения ненависти или вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождение, отношения к религии. Согласно объяснениям самого правонарушителя, который в судебное заседание не явился, свою вину он признал и раскаялся в содеянном. Свою страницу в «ВК» он также удалил.
Материал об административном правонарушении был предоставлен суду прокуратурой московского метрополитена после результата проверки Центра по противодействию экстремизму Управления внутренних дел на Московском Метрополитене ГУ МВД России, выявившего в фотографии на странице в соцсетях мужчины экстремизм. Согласно заключению специалиста по результатам комплексного психолого-лингвистического исследования, в представленном материале, обнаруженного в ходе мониторинга, содержатся «лингвистические и психологические признаки признаков речевых действий, направленных на унижение или умаление достоинства человека по признакам национальности, региона происхождения и религии».
Так, мужчина совершил в интернете публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, установила экспертиза, что является наиболее опасным видом экстремизма. «Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, подрывает общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации, создает реальную угрозу сохранению основ конституционного строя, межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия», — следует из судебного постановления.
Другой столичный суд около месяца назад уже привлекал 39-летнего мужчину за пропаганду нацисткой символики (ст. 20.3 КоАП РФ), также назначив ему административный штраф.