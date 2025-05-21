В России зафиксирована рекордная ботнет-атака на госструктуры

«Ранее в этом году мы уже сталкивались с этим ботнетом — тогда мы заблокировали 1,33 млн IP-адресов. В этот же раз мы наблюдали более чем трехкратный рост числа задействованных в атаке устройств, что может указывать на активное развитие ботнета его организаторами», — сказал генеральный директор Curator Дмитрий Ткачев.