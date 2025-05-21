В Турции произошло землетрясение, толчки ощущались в Стамбуле, сообщает РИА Новости. Несколько подземных толчков были зафиксированы на западе города в 23:36 по московскому времени, однако особой паники среди населения не наблюдается. Пользователи смартфонов получили уведомления сразу после землетрясения.
По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), эпицентр находился в Мраморном море, напротив района Бююкчекмедже, с магнитудой 4.
Очаг располагался на глубине 8 километров.
23 апреля в этом же регионе произошло землетрясение магнитудой 6,2, в результате которого пострадали 236 человек и были повреждены более 4 тысяч зданий.