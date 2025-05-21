В Турции произошло землетрясение, толчки ощущались в Стамбуле, сообщает РИА Новости. Несколько подземных толчков были зафиксированы на западе города в 23:36 по московскому времени, однако особой паники среди населения не наблюдается. Пользователи смартфонов получили уведомления сразу после землетрясения.