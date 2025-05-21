В МВД РФ заявили, что на Украине действуют более 200 мошеннических кол-центров

«Большинство преступлений этих [дистанционных] совершается с территории Украины. Там сейчас уже находятся более 200 кол-центов, большинство в Днепре», — сказал он.
Костин рассказал, что в кол-центрах есть четкое распределение ролей. «Если раньше, когда мошенник звонил, можно было посмеяться, задать ему вопрос: “Чей Крым?” он отвечал матом и клал трубку, то сейчас это им делать запрещено», — пояснил он, добавив, что для мошенников то, что они делают — это зарабатывание денег, бизнес. По словам представителя МВД, в кол-центрах предусматривается штрафы тем, кто что-то сделал не по схеме.
«Кроме распределения ролей, используются профессионалы, то есть мы несколько раз устанавливали в своей работе, что работают в этих кол-центрах бывшие работники силовых структур, которые обладают компетенцией, словарным запасом и могут ввести человека в заблуждение», — подчеркнул он.