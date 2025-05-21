Shot: над Рязанью были слышны звуки взрывов

Горожане сообщили о пяти взрывах.
В небе над Рязанью были слышны громкие взрывы. По предварительным данным, система противовоздушной обороны сработала по украинским беспилотникам. Об этом сообщает Shot со ссылкой на местных жителей.
«Всего они насчитали около пяти громких хлопков, которые были слышны в разных частях города», — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на горожан. Информации о последствиях на земле и пострадавших не поступало.
Ранее взрывы были слышны в небе над городом Алексин в Тульской области. Местные жители сообщили о шести громких хлопках, пишет 360.ru.