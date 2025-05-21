Девушка потеряла память после падения дорожного знака на нее, но не сразу это поняла

Однако на следующий день она заметила, что не может узнать своих друзей, которые писали ей в мессенджере, и забыла некоторые события из своей жизни. В результате она решила обратиться за медицинской помощью. В настоящее время девушка находится в нейрохирургическом отделении больницы в состоянии средней степени тяжести.