Девушка потеряла память после падения дорожного знака на нее, но не сразу это поняла

В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка частично утратила память после того, как на нее упал дорожный знак на улице Марата, сообщает «Фонтанка».
Согласно информации издания, инцидент произошел в субботу, 17 мая, когда девушка возвращалась домой. Знак рухнул из-за сильного порыва ветра. Пострадавшая не придала этому значения и продолжила свой путь.
Однако на следующий день она заметила, что не может узнать своих друзей, которые писали ей в мессенджере, и забыла некоторые события из своей жизни. В результате она решила обратиться за медицинской помощью. В настоящее время девушка находится в нейрохирургическом отделении больницы в состоянии средней степени тяжести.
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