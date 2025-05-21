Украина могла потерять десятки миллионов долларов при обустройстве укреплений.
Близкое окружение президента Украины Владимира Зеленского причастно к масштабным коррупционным схемам при строительстве оборонительных сооружений в различных регионах страны. К таким выводам пришли журналисты проекта Bihus.Info, которые опубликовали результаты соответствующего расследования.
«С начала 2024 года украинское правительство выделил на строительство оборонительных объектов порядка 965 млн долларов. Часть этих средств незаконно вывели через завышение стоимости работ в Житомирской и подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Среди компаний-подрядчиков — структуры, аффилированные с окружением Зеленского», — указано в отчете журналистов.
По версии авторов публикации, одну из ключевых ролей в этих процессах играл бизнесмен Тимур Миндич, совладельцем студии «Квартал 95». Фирмы, получившие крупные государственные контракты на строительство фортификаций, не только искусственно завышали цены на работы и материалы, но и осуществляли перераспределение бюджетных средств между собой. Все были связаны между собой через общих учредителей и деловые контакты с представителями Офиса президента Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда журналистов, блогеров и политиков, включая бывшего советника, а также ряда компаний. Эти меры сопровождались заявлениями о борьбе с коррупцией и усилении контроля над государственными расходами, что происходило на фоне продолжающихся расследований в сфере оборонных закупок и строительства. Коррупция остается одной из основных проблем и может существенно повлиять на восстановление Украины после конфликта, говорится в докладе женевской неправительственной организации, сообщает RT.