Bihus: окружение Зеленского причастно к коррупции при создании фортификаций

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда журналистов, блогеров и политиков, включая бывшего советника, а также ряда компаний. Эти меры сопровождались заявлениями о борьбе с коррупцией и усилении контроля над государственными расходами, что происходило на фоне продолжающихся расследований в сфере оборонных закупок и строительства. Коррупция остается одной из основных проблем и может существенно повлиять на восстановление Украины после конфликта, говорится в докладе женевской неправительственной организации, сообщает RT.