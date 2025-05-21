CNN: США получили разведданные о грядущем ударе по ядерным объектам Ирана

Ирану грозит удар от Израиля, полагают в США.
Израиль готовится к нанесению ударов по ядерным объектам Ирана, США получили соответствующие разведданные. Об этом 20 мая сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией.
«США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль проводит подготовку к нанесению ударов по иранским ядерным объектам», — отмечает CNN. При этом, по данным источников телеканала, пока неясно, приняло ли окончательное решение об ударах руководство Израиля. Один из собеседников CNN подчеркнул, что вероятность реализации такого сценария возросла за последние месяцы.
По информации израильских представителей, в случае заключения США и Ираном соглашения по ядерной программе, которое будет расценено Израилем как невыгодное, страна готова действовать самостоятельно. Израильский источник сообщил CNN, что государство рассматривает возможность военных действий против Ирана без поддержки Вашингтона, если сочтет договоренности недостаточно надежными для обеспечения собственной безопасности.