CNN: США получили разведданные о грядущем ударе по ядерным объектам Ирана

«США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль проводит подготовку к нанесению ударов по иранским ядерным объектам», — отмечает CNN. При этом, по данным источников телеканала, пока неясно, приняло ли окончательное решение об ударах руководство Израиля. Один из собеседников CNN подчеркнул, что вероятность реализации такого сценария возросла за последние месяцы.