Москвича оштрафовали за нацистский рисунок, опубликованный во «ВК» 12 лет назад

— Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, подрывает общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации, создает реальную угрозу сохранению основ конституционного строя, межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, — говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении ТАСС.