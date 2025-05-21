Москвича оштрафовали за нацистский рисунок, опубликованный во «ВК» 12 лет назад

Московский суд назначил административный штраф мужчине, признав его виновным в возбуждении ненависти или вражды (статья 20.3.1 КоАП РФ) за изображение с нацистской символикой и фашистским приветствием, опубликованное на его странице во «ВКонтакте» в 2013 году.
Мужчине назначили штраф, хотя закон предусматривает более суровые меры, такие как обязательные работы или арест. На изображении были немецкие солдаты, офицер со свастикой и лозунг. Эксперты признали его разжигающим ненависть и унижающим человеческое достоинство.
Правонарушитель раскаялся, удалил страницу и признал вину. Материалы в суд передала прокуратура московского метро после проверки Центра по противодействию экстремизму. Эксперты обнаружили в фотографии признаки экстремизма. Суд отметил, что экстремизм угрожает общественной безопасности и целостности России.
— Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, подрывает общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации, создает реальную угрозу сохранению основ конституционного строя, межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, — говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении ТАСС.
Популярный мем с лягушонком Пепе в радужном парике признали символикой движения ЛГБТ* в России. Информация об этом следует из картотеки Новгородского районного суда.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.