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В Раменском и Жуковском предупредили об угрозе БПЛА

В Раменском городском округе был объявлен высокий уровень угрозы из-за возможной атаки беспилотных летательных аппаратов. Такое же предупреждение поступило жителям подмосковного Жуково. Об этом информирует telegram-канал «Радар Раменское», функционирующий при поддержке местной администрации, и официальный канал «Радар Жуковский» соответственно.

Угрозу БПЛА объявили в нескольких точках.

В Раменском городском округе был объявлен высокий уровень угрозы из-за возможной атаки беспилотных летательных аппаратов. Такое же предупреждение поступило жителям подмосковного Жуково. Об этом информирует telegram-канал «Радар Раменское», функционирующий при поддержке местной администрации, и официальный канал «Радар Жуковский» соответственно.

В последний раз режим опасности, связанный с угрозой атаки беспилотников, вводился в этих районах в начале мая текущего года. При этом 6 и 7 мая мэр столицы Сергей Собянин неоднократно заявлял об успешном отражении атак дронов на Москву, в связи с чем, однако, работа московских аэропортов была временно ограничена.