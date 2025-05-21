В Раменском и Жуковском предупредили об угрозе БПЛА

В последний раз режим опасности, связанный с угрозой атаки беспилотников, вводился в этих районах в начале мая текущего года. При этом 6 и 7 мая мэр столицы Сергей Собянин неоднократно заявлял об успешном отражении атак дронов на Москву, в связи с чем, однако, работа московских аэропортов была временно ограничена.