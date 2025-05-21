NYT: отказ Трампа от санкций против России показал раскол в НАТО

Мнения ЕС и США в отношении антироссийских санкций могут стать противоположными.
ЕС одобряет новые санкции против России, в то время как президент США Дональд Трамп пошел по другому пути, что демонстрирует раскол в Североатлантическом альянсе. Об этом пишут западные СМИ.
«Соединенные Штаты, похоже, готовы двигаться в противоположном направлении. Они стремятся обойти Украину и развивать более широкие отношения с Россией. Это именно тот раскол внутри НАТО», — пишет издание The New York Times.
Как сообщало URA.RU ранее, США не угрожают России санкциями, чтобы продолжить контакты. Введение новых ограничений против РФ может привести к прекращению диалога между Москвой и Вашингтоном, так считает государственный секретарь Соединенных штатов Марко Рубио.
Между тем, Евросоюз утвердил очередной, 17-й, пакет санкций против России. Он затронул около 200 судов так называемого «теневого флота».