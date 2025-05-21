Западная броня оказалась бесполезна против российских ракет.
Во время проведения спецоперации ВС РФ артиллерийские боеприпасы «Краснополь-М2» неоднократно уничтожали хорошо защищенные танки Leopard и Abrams. Об этом заявила пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
«Считаем каждую огневую задачу, эффективно выполненную с применением комплекса “Краснополь-М2”, важной для достижения победы. На его счету широкое разнообразие успешно уничтоженных целей: пункты управления БПЛА, укрепленные пункты дислокации, артиллерия и бронетехника. В их числе — танки Leopard и Abrams», — цитирует своих собеседников РИА Новости.
По данным из открытых источников, «Краснополь» — это управляемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 миллиметров, предназначенный для поражения бронированных целей и других военных объектов. Коррекция траектории осуществляется аэродинамическими рулями на конечном участке полета по лазерной отметке, что позволяет значительно повысить точность поражения.
Ранее в «Ростехе» сообщали, что у немецких танков Leopard-2, которые поставляются Украине, выявлены уязвимые места в защите, связанные с толщиной брони и внутренней компоновкой, а их живучесть может быть недостаточной в современных боевых условиях. Специалисты отмечали, что система защиты этих танков разрабатывалась с учетом устаревших угроз, и современные российские танки оснащены более совершенными средствами защиты.
Новейшее российские вооружения регулярно поступают в зону конфликта. Боевые действия серьезно повлияли на модернизацию производства и разработку техники. Об этом интервью телеканалу 360 рассказал советник управляющего директора АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова», Герой России Аркадий Корольков. Ранее «Ростех» приступил к испытаниям бронетранспортера БТ-3Ф для морских пехотинцев, пишет RT.