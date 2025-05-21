Ростех: мощь «Краснополя-М2» испытали на танках США и Германии

Ранее в «Ростехе» сообщали, что у немецких танков Leopard-2, которые поставляются Украине, выявлены уязвимые места в защите, связанные с толщиной брони и внутренней компоновкой, а их живучесть может быть недостаточной в современных боевых условиях. Специалисты отмечали, что система защиты этих танков разрабатывалась с учетом устаревших угроз, и современные российские танки оснащены более совершенными средствами защиты.