На Сахалине завели дело за фиктивную регистрацию 23 иностранцев

По данным ведомства, фигурантка, имея в собственности частный дом, в нарушение действующего законодательства фиктивно зарегистрировала 23 иностранцев и указала свою квартиру как место их постоянного пребывания.
«При дальнейшем разбирательстве полицейские выяснили, что намерений предоставить жилое помещение для пребывания данных лиц у фигурантки не было и по указанному адресу они никогда не проживали», — говорится в сообщении ведомства.
По информации пресс-службы, уголовное дело в отношении 40-летней южносахалинки возбуждено по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Женщина находится под подпиской о невыезде.