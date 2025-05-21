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На Сахалине завели дело за фиктивную регистрацию 23 иностранцев

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Южно-Сахалинска 1985 года рождения за незаконную регистрацию 23 иностранных граждан, сообщает пресс-служба управления МВД по Сахалинской области.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, фигурантка, имея в собственности частный дом, в нарушение действующего законодательства фиктивно зарегистрировала 23 иностранцев и указала свою квартиру как место их постоянного пребывания.

«При дальнейшем разбирательстве полицейские выяснили, что намерений предоставить жилое помещение для пребывания данных лиц у фигурантки не было и по указанному адресу они никогда не проживали», — говорится в сообщении ведомства.

По информации пресс-службы, уголовное дело в отношении 40-летней южносахалинки возбуждено по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Женщина находится под подпиской о невыезде.