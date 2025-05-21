Пентагон: военные США видели российское кинетическое оружие в космосе

«В последние несколько лет мы наблюдали, например, как русские демонстрировали некоторые возможности на орбите», — заявил Салтцмен на слушаниях в Сенате Конгресса США. По его словам, российские военные якобы «выпустили то, что можно считать кинетическим оружием», и американские военные видели применение такого оружия на орбите. Генерал отметил, что подобные технологии могут быть использованы против американских спутников.