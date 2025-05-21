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Причиной схода вагонов в Хабаровске в апреле названо состояние ж/д полотна

Хабаровская транспортная прокуратура по итогам проведенной проверки определила причины и виновных в сходе с рельсов вагонов на станции Хабаровск-2 ДВЖД (филиал ОАО «РЖД»), сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. Девять вагонов сошли на путях необщего пользования станции при производстве маневровой работы 14 апреля.

Источник: Аргументы и факты

Причиной называется неудовлетворительное техническое состояние железнодорожного пути вследствие дефектов деревянных шпал и провисания рельс. За содержание путевого хозяйства отвечает Шестая Хабаровская дистанция пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры РЖД. Помимо этого, к работе был допущен маневровый локомотив с истекшим сроком техобслуживания. В связи с этим претензии возникли к Эксплуатационному локомотивному депо Хабаровск-2 Дальневосточной дирекции тяги РЖД. Также отмечается отсутствие должного контроля за соблюдением регламента служебных переговоров со стороны работников станции.

Всем означенным предприятиям, а также Дальневосточной дирекции управления движением ОАО «РЖД» внесены представления. В отношении виновных возбуждены два дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 6, ст. 11.1 КоАП).