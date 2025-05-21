Причиной схода вагонов в Хабаровске в апреле названо состояние ж/д полотна

Причиной называется неудовлетворительное техническое состояние железнодорожного пути вследствие дефектов деревянных шпал и провисания рельс. За содержание путевого хозяйства отвечает Шестая Хабаровская дистанция пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры РЖД. Помимо этого, к работе был допущен маневровый локомотив с истекшим сроком техобслуживания. В связи с этим претензии возникли к Эксплуатационному локомотивному депо Хабаровск-2 Дальневосточной дирекции тяги РЖД. Также отмечается отсутствие должного контроля за соблюдением регламента служебных переговоров со стороны работников станции.