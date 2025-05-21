Подросток из Дагестана ради шутки сообщил о террористах в московской школе

19 мая полицейские задержали 14-летнего подростка из Краснодарского края за ложное сообщение о минировании торгового центра в Махачкале. В апреле школьник позвонил в ТЦ и сообщил о взрывных устройствах в здании. На место выезжали правоохранители и экстренные службы. Людей вывели из здания, в результате поисков бомбу не обнаружили. Подросток сознался в содеянном и рассказал полицейским, что представился своим другом, когда звонил в ТЦ.