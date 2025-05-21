Душераздирающие кадры: В Дагестане отец девятый день ищет упавшего в реку 4-летнего сына

По словам очевидцев, мальчик упал с моста в воду 11 мая. Несмотря на усилия спасателей и работу водолазов, ребёнка пока не нашли. Отец не теряет надежды и не прерывает поиски. Видео, на котором мужчина бродит вдоль берега и зовёт сына, вызвало волну сочувствия в соцсетях. Пользователи пишут слова поддержки и выражают надежду, что мальчика удастся найти.